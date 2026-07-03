SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elma Electronic-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Elma Electronic-Aktie Anlegern gebracht.

Das Elma Electronic-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 040,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Elma Electronic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,615 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 692,31 CHF, da sich der Wert einer Elma Electronic-Aktie am 02.07.2026 auf 1 320,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 26,92 Prozent gesteigert.

Elma Electronic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 301,74 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at