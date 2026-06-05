SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elma Electronic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Elma Electronic-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 05.06.2023 wurde die Elma Electronic-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Elma Electronic-Aktie an diesem Tag bei 1 000,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,000 Elma Electronic-Aktie im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 300,00 CHF, da sich der Wert eines Elma Electronic-Anteils am 04.06.2026 auf 1 300,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 30,00 Prozent.

Am Markt war Elma Electronic jüngst 299,46 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at