SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elma Electronic von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Elma Electronic-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Elma Electronic-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 407,75 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Elma Electronic-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,525 Elma Electronic-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 770,08 CHF, da sich der Wert einer Elma Electronic-Aktie am 08.11.2023 auf 1 010,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 147,70 Prozent gesteigert.

Elma Electronic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 230,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

