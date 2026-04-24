SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elma Electronic von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Elma Electronic-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Elma Electronic-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 359,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,786 Elma Electronic-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 593,31 CHF, da sich der Wert einer Elma Electronic-Aktie am 23.04.2026 auf 1 290,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +259,33 Prozent.

Zuletzt verbuchte Elma Electronic einen Börsenwert von 297,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at