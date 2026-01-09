Elma Electronic Aktie

Elma Electronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 09.01.2026 10:05:10

SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elma Electronic von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Elma Electronic-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Elma Electronic-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Elma Electronic-Papier an diesem Tag bei 1 050,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Elma Electronic-Aktie investiert hat, hat nun 0,952 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.01.2026 auf 1 270,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 209,52 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 20,95 Prozent.

Elma Electronic war somit zuletzt am Markt 292,53 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Elma Electronic AG (N)

mehr Nachrichten