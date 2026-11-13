SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elma Electronic von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Elma Electronic-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 13.11.2025 wurde das Elma Electronic-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Elma Electronic-Aktie betrug an diesem Tag 1 260,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Elma Electronic-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,079 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 104,76 CHF, da sich der Wert eines Elma Electronic-Anteils am 12.11.2026 auf 1 320,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,76 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Elma Electronic einen Börsenwert von 302,10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at