SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elma Electronic von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Elma Electronic eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Elma Electronic-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1 010,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,099 Elma Electronic-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Elma Electronic-Papiers auf 1 310,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,70 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29,70 Prozent erhöht.

Elma Electronic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 299,42 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at