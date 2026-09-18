Elma Electronic Aktie

Elma Electronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Elma Electronic-Investition? 18.09.2026 10:04:01

SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elma Electronic von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Elma Electronic-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Elma Electronic-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1 200,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,833 Elma Electronic-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (1 320,00 CHF), wäre die Investition nun 1 100,00 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,00 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Elma Electronic einen Börsenwert von 301,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Elma Electronic AG (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Elma Electronic AG (N)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Elma Electronic AG (N) 1 320,00 0,00% Elma Electronic AG (N)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:07 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Großer Verfallstag: ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen