SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elma Electronic von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Elma Electronic-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Elma Electronic-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1 200,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,833 Elma Electronic-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (1 320,00 CHF), wäre die Investition nun 1 100,00 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,00 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Elma Electronic einen Börsenwert von 301,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at