Elma Electronic Aktie

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WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162

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Performance unter der Lupe 14.08.2026 10:03:41

SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elma Electronic von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Elma Electronic-Aktie Investoren gebracht.

Elma Electronic-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Elma Electronic-Anteile 350,50 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Elma Electronic-Aktie investiert hat, hat nun 28,531 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Elma Electronic-Aktie auf 1 310,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37 375,18 CHF wert. Mit einer Performance von +273,75 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Elma Electronic belief sich zuletzt auf 299,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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