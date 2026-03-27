SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elma Electronic von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Elma Electronic-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Elma Electronic-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Elma Electronic-Papier bei 355,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Elma Electronic-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,282 Elma Electronic-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 357,75 CHF, da sich der Wert eines Elma Electronic-Papiers am 26.03.2026 auf 1 270,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 257,75 Prozent.

Elma Electronic war somit zuletzt am Markt 290,25 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at