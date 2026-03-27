Elma Electronic Aktie
WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162
|Elma Electronic-Performance
|
27.03.2026 10:05:09
SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elma Electronic von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Elma Electronic-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Elma Electronic-Papier bei 355,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Elma Electronic-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,282 Elma Electronic-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 357,75 CHF, da sich der Wert eines Elma Electronic-Papiers am 26.03.2026 auf 1 270,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 257,75 Prozent.
Elma Electronic war somit zuletzt am Markt 290,25 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Elma Electronic AG (N)
Analysen zu Elma Electronic AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Elma Electronic AG (N)
|1 270,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.