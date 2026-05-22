Elma Electronic Aktie
WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162
|Rentable Elma Electronic-Investition?
|
22.05.2026 10:04:00
SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elma Electronic von vor 10 Jahren verdient
Am 22.05.2016 wurden Elma Electronic-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Elma Electronic-Aktie 355,00 CHF wert. Bei einem Elma Electronic-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,169 Elma Electronic-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 300,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36 619,72 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 266,20 Prozent angewachsen.
Elma Electronic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 296,78 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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