SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elma Electronic von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Elma Electronic-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1 050,00 CHF. Bei einem Elma Electronic-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,952 Elma Electronic-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.12.2025 gerechnet (1 260,00 CHF), wäre das Investment nun 1 200,00 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +20,00 Prozent.
Der Marktwert von Elma Electronic betrug jüngst 287,87 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
