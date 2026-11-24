Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
|Emmi-Investmentbeispiel
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24.11.2026 10:03:35
SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Emmi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Emmi-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 588,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,701 Emmi-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 000,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 700,68 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,07 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Emmi betrug jüngst 5,32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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