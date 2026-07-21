Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
|Lohnender Emmi-Einstieg?
|
21.07.2026 10:04:12
SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Emmi-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Emmi-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 865,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Emmi-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,156 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 026,59 CHF, da sich der Wert eines Emmi-Papiers am 20.07.2026 auf 888,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 2,66 Prozent gleich.
Am Markt war Emmi jüngst 4,77 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Emmi AG
|
10:04
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Emmi-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
14.07.26
|SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Emmi von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.07.26
|SPI-Handel aktuell: SPI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.07.26
|SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emmi von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.06.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Emmi-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.06.26
|Emmi Gruppe zeichnet wirkungsvolle Nachhaltigkeitsprojekte aus (EQS Group)
|
25.06.26
|Emmi Group recognises outstanding sustainability projects (EQS Group)
|
23.06.26
|SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emmi-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)