SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Emmi-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Emmi-Aktie gebracht.

Emmi-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 865,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Emmi-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,156 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 026,59 CHF, da sich der Wert eines Emmi-Papiers am 20.07.2026 auf 888,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 2,66 Prozent gleich.

Am Markt war Emmi jüngst 4,77 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at