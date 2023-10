SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Emmi-Investment abgeworfen

Vor Jahren in Emmi-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 03.10.2013 wurden Emmi-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Emmi-Aktie bei 265,75 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 37,629 Emmi-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Emmi-Anteile wären am 02.10.2023 32 737,54 CHF wert, da der Schlussstand 870,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 227,38 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Emmi betrug jüngst 4,67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at