Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
|Langfristige Performance
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16.06.2026 10:03:56
SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Emmi von vor einem Jahr eingebracht
Das Emmi-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Emmi-Anteile bei 813,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Emmi-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,300 Emmi-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 688,81 CHF, da sich der Wert einer Emmi-Aktie am 15.06.2026 auf 869,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 6,89 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Emmi betrug jüngst 4,73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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