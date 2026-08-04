Emmi Aktie

Emmi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898

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Lukrative Emmi-Anlage? 04.08.2026 10:03:42

SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Emmi-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Emmi gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Emmi-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 626,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,160 Emmi-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2026 gerechnet (882,00 CHF), wäre das Investment nun 140,78 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 40,78 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Emmi betrug jüngst 4,65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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