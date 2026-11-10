Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
|Profitable Emmi-Anlage?
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10.11.2026 10:03:31
SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Emmi-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Emmi-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 871,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,481 Emmi-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 056,26 CHF, da sich der Wert einer Emmi-Aktie am 09.11.2026 auf 963,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 10,56 Prozent gesteigert.
Emmi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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