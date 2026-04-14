Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
|Profitabler Emmi-Einstieg?
|
14.04.2026 10:03:52
SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Emmi von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 14.04.2016 wurden Emmi-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 578,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Emmi-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,301 Emmi-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.04.2026 13 823,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 799,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 38,24 Prozent.
Insgesamt war Emmi zuletzt 4,42 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Emmi AG
|
14.04.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Emmi von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.04.26
|SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emmi-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
31.03.26
|SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Emmi-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.03.26
|Zuversicht in Zürich: SPI zum Start freundlich (finanzen.at)
|
24.03.26
|SPI-Papier Emmi-Aktie: Hätte sich eine Investition in Emmi von vor einem Jahr bezahlt gemacht? (finanzen.at)
|
17.03.26
|SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Emmi von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.03.26
|SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Emmi von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
03.03.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Emmi von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)