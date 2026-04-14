Emmi Aktie

Emmi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898

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Profitabler Emmi-Einstieg? 14.04.2026 10:03:52

SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Emmi von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Emmi-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 14.04.2016 wurden Emmi-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 578,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Emmi-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,301 Emmi-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.04.2026 13 823,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 799,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 38,24 Prozent.

Insgesamt war Emmi zuletzt 4,42 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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