SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Emmi von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Emmi-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Emmi-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Emmi-Aktie bei 590,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,169 Emmi-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 138,64 CHF, da sich der Wert einer Emmi-Aktie am 11.05.2026 auf 818,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 38,64 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Emmi belief sich zuletzt auf 4,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at