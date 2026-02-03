SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emmi von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Emmi-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Emmi-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Emmi-Papier an diesem Tag 869,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,151 Emmi-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 02.02.2026 910,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 791,00 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 910,24 CHF entspricht einer negativen Performance von 8,98 Prozent.

Der Börsenwert von Emmi belief sich jüngst auf 4,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at