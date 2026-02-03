Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
|Emmi-Performance im Blick
|
03.02.2026 10:04:03
SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emmi von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Emmi-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Emmi-Papier an diesem Tag 869,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,151 Emmi-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 02.02.2026 910,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 791,00 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 910,24 CHF entspricht einer negativen Performance von 8,98 Prozent.
Der Börsenwert von Emmi belief sich jüngst auf 4,18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Emmi AG
|
03.02.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emmi von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
29.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
29.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Gewinne in Zürich: SPI am Donnerstagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Emmi setzt Wachstumsdynamik fort und überzeugt mit Innovationskraft (EQS Group)
|
29.01.26
|Emmi continues its growth dynamic and convinces with innovative strength (EQS Group)
|
27.01.26
|SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emmi von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
20.01.26
|SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Emmi von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)