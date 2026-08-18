Emmi Aktie

Emmi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898

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Lukrativer Emmi-Einstieg? 18.08.2026 10:03:34

SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emmi von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Emmi eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Emmi-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 924,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Emmi-Aktie investiert, befänden sich nun 10,823 Emmi-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 861,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 318,18 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 6,82 Prozent gleich.

Emmi wurde am Markt mit 4,64 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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