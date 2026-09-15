SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emmi von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Emmi-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Emmi-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Emmi-Aktie an diesem Tag 895,00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Emmi-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,112 Emmi-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (840,00 CHF), wäre die Investition nun 93,85 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -6,15 Prozent.

Emmi wurde am Markt mit 4,45 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at