Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
|Lohnender Emmi-Einstieg?
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15.09.2026 10:03:29
SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emmi von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Emmi-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Emmi-Aktie an diesem Tag 895,00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Emmi-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,112 Emmi-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (840,00 CHF), wäre die Investition nun 93,85 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -6,15 Prozent.
Emmi wurde am Markt mit 4,45 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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