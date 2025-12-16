Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
|Emmi-Investition im Blick
|
16.12.2025 10:03:58
SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emmi-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Emmi-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Emmi-Papier an diesem Tag 892,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,121 Emmi-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 15.12.2025 807,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 720,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 19,28 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Emmi bezifferte sich zuletzt auf 3,81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
