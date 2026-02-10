Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
|Langfristige Performance
|
10.02.2026 10:04:07
SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emmi-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 10.02.2021 wurden Emmi-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 924,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 10,823 Emmi-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.02.2026 8 777,06 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 811,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,23 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Emmi bezifferte sich zuletzt auf 4,33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
