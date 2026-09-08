SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Emmi von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Emmi-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 733,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,643 Emmi-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.09.2026 11 364,26 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 833,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 13,64 Prozent mehr wert.

Emmi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at