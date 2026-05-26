Emmi Aktie

Emmi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898

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Frühe Anlage 26.05.2026 10:03:47

SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Emmi von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Emmi-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Emmi-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Emmi-Papier bei 939,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,650 Emmi-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 807,24 CHF, da sich der Wert eines Emmi-Anteils am 22.05.2026 auf 827,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,93 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Emmi einen Börsenwert von 4,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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