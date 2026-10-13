SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Emmi von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Emmi-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Emmi-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 883,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,133 Emmi-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 867,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 981,88 CHF wert. Mit einer Performance von -1,81 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Emmi wurde am Markt mit 4,60 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at