Emmi Aktie

Emmi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898

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Langfristige Performance 30.06.2026 10:03:52

SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Emmi-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Emmi-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Emmi-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Emmi-Papier bei 949,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Emmi-Aktie investiert, befänden sich nun 1,054 Emmi-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Emmi-Aktie auf 879,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 926,24 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,38 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Emmi zuletzt 4,74 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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