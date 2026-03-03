Emmi Aktie

Langfristige Performance 03.03.2026 10:04:01

SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Emmi von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Emmi-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Emmi-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Emmi-Anteile bei 889,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,249 Emmi-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 032,62 CHF, da sich der Wert eines Emmi-Papiers am 02.03.2026 auf 803,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,67 Prozent verringert.

Emmi war somit zuletzt am Markt 4,29 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

