EMS-CHEMIE Aktie

EMS-CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353

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EMS-CHEMIE-Anlage unter der Lupe 23.04.2026 10:03:25

SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in EMS-CHEMIE eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das EMS-CHEMIE-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der EMS-CHEMIE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 478,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,092 EMS-CHEMIE-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 22.04.2026 1 395,40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 667,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 39,54 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von EMS-CHEMIE belief sich zuletzt auf 15,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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