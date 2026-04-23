EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|EMS-CHEMIE-Anlage unter der Lupe
|
23.04.2026 10:03:25
SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren eingefahren
Das EMS-CHEMIE-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der EMS-CHEMIE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 478,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,092 EMS-CHEMIE-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 22.04.2026 1 395,40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 667,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 39,54 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von EMS-CHEMIE belief sich zuletzt auf 15,59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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