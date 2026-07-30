SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren eingebracht

EMS-CHEMIE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das EMS-CHEMIE-Papier bei 734,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,136 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 110,07 CHF, da sich der Wert einer EMS-CHEMIE-Aktie am 29.07.2026 auf 808,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,07 Prozent.

EMS-CHEMIE war somit zuletzt am Markt 18,73 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at