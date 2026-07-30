EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Profitabler EMS-CHEMIE-Einstieg?
|
30.07.2026 10:03:24
SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren eingebracht
EMS-CHEMIE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das EMS-CHEMIE-Papier bei 734,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,136 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 110,07 CHF, da sich der Wert einer EMS-CHEMIE-Aktie am 29.07.2026 auf 808,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,07 Prozent.
EMS-CHEMIE war somit zuletzt am Markt 18,73 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG
|
30.07.26
|SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.07.26
|SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
16.07.26
|SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.07.26
|SIX-Handel: SPI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
13.07.26
|Schwacher Handel: SPI liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
10.07.26
|Freundlicher Handel: SPI in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.07.26