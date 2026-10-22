EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Lohnendes EMS-CHEMIE-Investment?
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22.10.2026 10:03:22
SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden EMS-CHEMIE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 599,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in EMS-CHEMIE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,167 EMS-CHEMIE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 895,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 149,37 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,37 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von EMS-CHEMIE belief sich jüngst auf 20,78 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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