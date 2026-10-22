SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EMS-CHEMIE-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden EMS-CHEMIE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 599,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in EMS-CHEMIE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,167 EMS-CHEMIE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 895,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 149,37 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,37 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von EMS-CHEMIE belief sich jüngst auf 20,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at