SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in EMS-CHEMIE gewesen.

Das EMS-CHEMIE-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 652,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,534 EMS-CHEMIE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 182,52 CHF, da sich der Wert einer EMS-CHEMIE-Aktie am 26.08.2026 auf 771,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18,25 Prozent.

Jüngst verzeichnete EMS-CHEMIE eine Marktkapitalisierung von 18,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at