SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in EMS-CHEMIE gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem EMS-CHEMIE-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 582,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hat, hat nun 17,182 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der EMS-CHEMIE-Aktie auf 670,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 512,03 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15,12 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete EMS-CHEMIE eine Marktkapitalisierung von 15,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at