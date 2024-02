SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EMS-CHEMIE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der EMS-CHEMIE-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der EMS-CHEMIE-Aktie betrug an diesem Tag 566,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das EMS-CHEMIE-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,767 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EMS-CHEMIE-Aktie auf 628,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 110,42 CHF wert. Damit wäre die Investition 11,04 Prozent mehr wert.

EMS-CHEMIE wurde am Markt mit 14,89 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at