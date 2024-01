SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EMS-CHEMIE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in EMS-CHEMIE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden EMS-CHEMIE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 324,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,308 EMS-CHEMIE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 665,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 205,08 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 105,08 Prozent angewachsen.

Am Markt war EMS-CHEMIE jüngst 15,98 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at