SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen EMS-CHEMIE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die EMS-CHEMIE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 607,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hat, hat nun 16,461 Anteile im Depot. Die gehaltenen EMS-CHEMIE-Aktien wären am 29.04.2026 10 897,12 CHF wert, da der Schlussstand 662,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,97 Prozent angezogen.

Am Markt war EMS-CHEMIE jüngst 15,62 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at