EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Lohnende EMS-CHEMIE-Investition?
|
30.04.2026 10:03:37
SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr abgeworfen
Die EMS-CHEMIE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 607,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hat, hat nun 16,461 Anteile im Depot. Die gehaltenen EMS-CHEMIE-Aktien wären am 29.04.2026 10 897,12 CHF wert, da der Schlussstand 662,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,97 Prozent angezogen.
Am Markt war EMS-CHEMIE jüngst 15,62 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG
Analysen zu EMS-CHEMIE AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EMS-CHEMIE AG
|725,00
|1,40%