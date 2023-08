SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in EMS-CHEMIE abgeworfen

Die EMS-CHEMIE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 317,00 CHF. Bei einem EMS-CHEMIE-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31,546 EMS-CHEMIE-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 072,56 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Anteils am 16.08.2023 auf 668,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 110,73 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von EMS-CHEMIE bezifferte sich zuletzt auf 15,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at