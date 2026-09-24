SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EMS-CHEMIE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der EMS-CHEMIE-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 630,50 CHF. Bei einem EMS-CHEMIE-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,860 EMS-CHEMIE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des EMS-CHEMIE-Papiers auf 830,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 172,09 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 31,72 Prozent gleich.

EMS-CHEMIE wurde am Markt mit 19,69 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at