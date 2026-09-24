EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Frühe Anlage
|
24.09.2026 10:03:25
SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der EMS-CHEMIE-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 630,50 CHF. Bei einem EMS-CHEMIE-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,860 EMS-CHEMIE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des EMS-CHEMIE-Papiers auf 830,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 172,09 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 31,72 Prozent gleich.
EMS-CHEMIE wurde am Markt mit 19,69 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG
Analysen zu EMS-CHEMIE AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EMS-CHEMIE AG
|878,50
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.