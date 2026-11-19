So viel hätten Anleger mit einem frühen EMS-CHEMIE-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem EMS-CHEMIE-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des EMS-CHEMIE-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 620,00 CHF. Bei einem EMS-CHEMIE-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,613 EMS-CHEMIE-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 341,13 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Anteils am 18.11.2026 auf 831,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 34,11 Prozent vermehrt.

EMS-CHEMIE war somit zuletzt am Markt 19,56 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at