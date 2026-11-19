EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|EMS-CHEMIE-Investment im Blick
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19.11.2026 10:03:23
SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem EMS-CHEMIE-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des EMS-CHEMIE-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 620,00 CHF. Bei einem EMS-CHEMIE-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,613 EMS-CHEMIE-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 341,13 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Anteils am 18.11.2026 auf 831,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 34,11 Prozent vermehrt.
EMS-CHEMIE war somit zuletzt am Markt 19,56 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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