SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EMS-CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in EMS-CHEMIE-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem EMS-CHEMIE-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 910,50 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert, befänden sich nun 10,983 EMS-CHEMIE-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.07.2024 gerechnet (742,50 CHF), wäre die Investition nun 8 154,86 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18,45 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete EMS-CHEMIE eine Marktkapitalisierung von 17,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at