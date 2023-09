SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen EMS-CHEMIE-Investment verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der EMS-CHEMIE-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 837,50 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investierten, hätten nun 11,940 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.09.2023 auf 611,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 301,49 CHF wert. Mit einer Performance von -26,99 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

EMS-CHEMIE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,37 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at