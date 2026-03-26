EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|EMS-CHEMIE-Anlage unter der Lupe
|
26.03.2026 10:03:29
SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem EMS-CHEMIE-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 487,25 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investierten, hätten nun 0,205 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 129,09 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Papiers am 25.03.2026 auf 629,00 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 129,09 CHF entspricht einer Performance von +29,09 Prozent.
Zuletzt verbuchte EMS-CHEMIE einen Börsenwert von 14,70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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