EMS-CHEMIE Aktie

EMS-CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353

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EMS-CHEMIE-Anlage unter der Lupe 26.03.2026 10:03:29

SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen EMS-CHEMIE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem EMS-CHEMIE-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 487,25 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investierten, hätten nun 0,205 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 129,09 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Papiers am 25.03.2026 auf 629,00 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 129,09 CHF entspricht einer Performance von +29,09 Prozent.

Zuletzt verbuchte EMS-CHEMIE einen Börsenwert von 14,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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