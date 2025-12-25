SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen EMS-CHEMIE-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX feiertags-bedingt kein Handel mit EMS-CHEMIE-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die EMS-CHEMIE-Anteile bei 833,50 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hat, hat nun 0,120 Anteile im Depot. Die gehaltenen EMS-CHEMIE-Papiere wären am 23.12.2025 65,45 CHF wert, da der Schlussstand 545,50 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 34,55 Prozent.

Alle EMS-CHEMIE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at