SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das EMS-CHEMIE-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die EMS-CHEMIE-Aktie bei 647,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,154 EMS-CHEMIE-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95,83 CHF, da sich der Wert einer EMS-CHEMIE-Aktie am 04.03.2026 auf 620,50 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 95,83 CHF entspricht einer negativen Performance von 4,17 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von EMS-CHEMIE belief sich zuletzt auf 14,59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
