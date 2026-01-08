EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Frühes Investment
|
08.01.2026 10:03:26
SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr bedeutet
EMS-CHEMIE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 622,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hat, hat nun 1,606 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 901,20 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Papiers am 07.01.2026 auf 561,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 9,88 Prozent vermindert.
Alle EMS-CHEMIE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!