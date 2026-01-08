SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in EMS-CHEMIE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

EMS-CHEMIE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 622,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hat, hat nun 1,606 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 901,20 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Papiers am 07.01.2026 auf 561,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 9,88 Prozent vermindert.

Alle EMS-CHEMIE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at