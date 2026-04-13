SPI-Wert Epic Suisse-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Epic Suisse Anlegern eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Epic Suisse-Anleger über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Titel Epic Suisse am 10.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 3,20 CHF beschlossen. Damit wurde die Epic Suisse-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,59 Prozent erhöht. 32,54 Mio. CHF werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 1,62 Prozent gestiegen.

Epic Suisse-Auszahlungsrendite

Schlussendlich notierte der Epic Suisse-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 90,60 CHF. Der Epic Suisse-Titel wird am heutigen Montag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Epic Suisse-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenausschüttung an die Epic Suisse-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Epic Suisse-Anteilsscheins 3,68 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 3,89 Prozent.

Epic Suisse-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von Epic Suisse via SIX SX 20,80 Prozent nach oben entwickelt. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 25,71 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Epic Suisse

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 3,25 CHF. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 3,59 Prozent nachlassen.

Hauptdaten der Epic Suisse-Aktie

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Epic Suisse beläuft sich aktuell auf 1,015 Mrd. CHF. Dividenden-Aktie Epic Suisse weist aktuell ein KGV von 13,79 auf. Der Umsatz von Epic Suisse belief sich in 2025 auf 69,820 Mio. CHF. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 6,31 CHF.

Redaktion finanzen.at