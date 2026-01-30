SPI-Wert Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Epic Suisse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Epic Suisse-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Epic Suisse-Anteile an diesem Tag bei 64,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Epic Suisse-Aktie investiert, befänden sich nun 156,250 Epic Suisse-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 875,00 CHF, da sich der Wert einer Epic Suisse-Aktie am 29.01.2026 auf 88,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,75 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Epic Suisse belief sich zuletzt auf 975,16 Mio. CHF. Am 25.05.2022 wurden Epic Suisse-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der Epic Suisse-Aktie belief sich damals auf 68,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at