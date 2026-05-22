SPI-Wert Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Epic Suisse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Epic Suisse-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Epic Suisse-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 63,60 CHF. Bei einem Epic Suisse-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,572 Epic Suisse-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 21.05.2026 131,13 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 83,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 31,13 Prozent.

Der Börsenwert von Epic Suisse belief sich jüngst auf 938,16 Mio. CHF. Epic Suisse-Anteile wurde am 25.05.2022 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Epic Suisse-Papiers belief sich damals auf 68,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at